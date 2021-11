Amsterdam Museum genomineerd voor prijs na expositie over corona

Het museum is genomineerd omdat het zich onderscheidt 'door inzet van digitale middelen die het verhaal van het museum ondersteunen en versterken'. Het gaat dan bijvoorbeeld om de digitale tentoonstelling Corona in de Stad.

"Het Amsterdam Museum is meer dan een museum: het is een plek waar geluisterd wordt naar de verhalen van bewoners en bezoekers van de stad", laat directeur Margriet Schavemaker weten. "Wij geloven sterk in de kracht van het verhaal. Ieder persoonlijk verhaal doet ertoe en is het waard om naar geluisterd te worden."

Er kan nog tot middernacht gestemd worden.