Corrie's stormschade in regio Alkmaar: losgeslagen woonboot en omgevallen bomen

In Alkmaar raakte een woonboot losgeslagen door de harde wind. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat dit snel kon worden opgelost door de brandweer.

Verder is bij Stadswerk072 een melding binnengekomen van een omgewaaide boom op het P&R terrein aan de Kruseman van Eltenweg. De boom heeft vijf auto's beschadigd. Stadswerk072 heeft de brandweer ondersteund bij het veiligstellen van de situatie. Volgens een woordvoerder van de gemeente kwamen er nog een aantal meldingen van omgewaaide bomen binnen: deze 'zijn op één hand te tellen", aldus de woordvoerder.

In Dijk en Waard zijn zeven bomen omgewaaid of beschadigd in de openbare ruimte, waarvan één tegen een personenauto is gevallen.

Weggewaaide scootmobiel, Dixi en trampoline

Een woordvoerder van de BUCH - de werkorganisatie van Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum, meldt dat de schade ook in die gemeenten vooral komt door omgevallen bomen. In totaal zijn er 24 meldingen binnengekomen met betrekking tot de storm. Tien hiervan gingen over omgewaaide bomen die (deels) op de weg lagen.

De Duinweg in Schoorl en de Kerkemeer in Akersloot waren tijdelijk geblokkeerd voor verkeer. Verder waren er vooral meldingen over loshangende takken of grote takken die naar beneden zijn gevallen. In Castricum waaide een Dixi weg, die kwam op een kruising terecht van de Pieter Kieftstraat terecht.

Ook was er een melding over een weggewaaide scootmobiel. Deze is nog niet teruggevonden. Verder waren er meldingen over onder meer een weggewaaide trampoline en een aantal omgewaaide en kapotte afvalbakken.

De meldingen konden snel worden afgehandeld, aldus de woordvoerder van de BUCH.

Vanmiddag trotseerde onze verslaggever Tom Jurriaans weer en wind op het strand bij Camperduin: