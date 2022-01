LIVE: Piloten trotseren storm Corrie op Schiphol

Noordwesterstorm Corrie houdt de hele ochtend Schiphol in de greep: er zijn zeker 170 vluchten geannuleerd en reizigers moeten rekening houden met lange vertragingen. Vanwege de voor Schiphol ongunstige windrichting is er momenteel maar een baan voor zowel startend als landend vliegverkeer open. NH Nieuws is live bij de Buitenveldertbaan.