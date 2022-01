Schiphol zet zich schrap voor storm Corrie: KLM annuleert al 160 vluchten

KLM heeft voor morgen alvast 160 vluchten geannuleerd vanwege storm Corrie die morgen over Nederland raast. Het KNMI heeft voor Noord-Holland code oranje afgegeven. Op Schiphol worden morgen zware windstoten tot wel 100 kilometer per uur verwacht.

In verband met de noordwesterstorm kan er morgen maar beperkt worden gestart en geland. Geen van Schiphols start- en landingsbanen liggen in een noordwestelijke richting, waardoor vliegtuigen met flinke zijwind moeten landen of opstijgen.

Bovenop de al 80 geannuleerde retourvluchten van KLM zal de storm voor veel annuleringen zorgen.

Andere luchtvaartmaatschappijen

Ook andere luchtvaartmaatschappijen zullen naar verwachting vluchten moeten schrappen, maar een woordvoerder van Schiphol kon nog niet zeggen hoeveel er dat zullen zijn. Passagiers van KLM worden omgeboekt naar latere vluchten.