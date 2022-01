Stroperig Telstar komt goed weg met een doelpuntloos gelijkspel tegen Almere City

Almere City FC kreeg de eerste kans van de wedstrijd via Lance Duijvesteijn. Hij schoot op goal, maar keeper Ronald Koeman jr. keerde die inzet. Duijvesteijn werd even later weer gevaarlijk, maar zijn kopbal was niet krachtig genoeg. Almere City-spits Tijmen Wildeboer liet ook nog een grote kans onbenut. Telstar zette daar in de eerste helft weinig tegenover.