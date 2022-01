Corona-uitbraak bij technische staf Telstar, Jonker afwezig tegen Almere City

Telstar moet het morgenmiddag tegen Almere City stellen zonder Andries Jonker. De hoofdtrainer is besmet met het coronavirus. Dat is niet de enige tegenslag voor de Velsenaren binnen de technische staf. Ook assistent Michael Dingsdag, de keeperstrainer en de teammanager hebben corona. Het lijkt erop dat de spelersgroep gevrijwaard is gebleven van besmettingen.

Andries Jonker - Pro Shots / Marcel van Dorst

"Het is vooral rot voor hen", reageert middenvelder Sven van Doorm op de corona-uitbraak binnen de technische staf. "Zij willen namelijk ook met ons op het veld staan. Wij zeiden daarna dat wij ons gewoon op de wedstrijd tegen Almere City moeten focussen." Correia en Landvreugd De twee andere assistent-trainers Antony Correia en Uli Landvreugd testten zaterdagochtend negatief. Als dat morgen ook zo is, dan zitten zij op de bank tegen Almere City. Beide assistenten waren door hun andere werkzaamheden niet aanwezig bij de afsluitende training. Correia is namelijk hoofdtrainer van vv Katwijk en Landvreugd van AFC. De training in Velsen-Zuid stond daarom onder leiding van de hoofd jeugdopleiding van Telstar Rory Roubos en materiaalman/hersteltrainer Dirk van der Lugt.

Aanvoerder Glynor Plet en Sven van Doorm over de corona-uitbraak bij Telstar - NH Nieuws

Telstar is het nieuwe kalenderjaar zeer verdienstelijk begonnen. Na een nipte nederlaag tegen koploper FC Volendam wonnen de Witte Leeuwen van MVV en Jong Ajax. In de KNVB-beker verloor de ploeg van Andries Jonker met 2-1 van PSV na een dik verdiende voorsprong in de eerste helft. Blessures Tot nu toe zijn er dus nog geen coronabesmettingen in de spelersgroep, wel ontbreken er veel spelers door blessures. Zo zijn Anwar Bensabouh, Niels van Wetten, Ozan Kökcü, Delvechio Blackson, Yaël Liesdek, Anthony Berenstein, Tom Overtoom en Randy Wolters er niet bij tegen Almere City. De wedstrijd in Flevoland begint om 14.30 uur.