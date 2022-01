Telstar beëindigt ongeslagen reeks Jong Ajax

Telstar heeft de tweede zege op rij geboekt in de eerste divisie. De ploeg van Andries Jonker won met 1-0 en zo kwam de ongeslagen reeks van Jong Ajax ten einde. De ploeg van John Heitinga had dertien wedstrijden op rij niet verloren.

Telstar hield echter stand en kwam zelfs verrassend op voorsprong. Na een schot van Cas Dijkstra kon Rein Smit gemakkelijk binnentikken: 1-0. Even later kreeg Smit weer een kans, maar zijn inzet werd gekeerd door Ajax-keeper Calvin Raatsie.

Jong Ajax was in de beginfase heer en meester. Spits Christian Rasmussen kreeg een grote kans, maar zag zijn inzet net naast het doel belanden. Telstar, dat kampte met een overvolle ziekenboek, kwam er niet uit. De mannen van Andries Jonker hadden veel overtredingen nodig om de Ajax-talenten in toom te houden.

Smit was veruit de gevaarlijkste man aan Telstar-zijde kreeg in het begin van de tweede helft een goede kans, maar daarna gebeurde er weinig. Jong Ajax-trainer John Heitinga stuurde in de zestigste minuut drie verse krachten het veld in. Ook Telstar-trainer Andries Jonker deed twee minuten later hetzelfde. Veel kansen leverde dat niet direct op.

Telstar-invaller Van Velzen kreeg nog wel een kans, maar Raatsie redde namens Jong Ajax. In de 80e minuut was het Kristian Hlynsson die uit één van de spaarzame kansen op de lat schoot voor de Amsterdammers. Telstar kon de wedstrijd in het slot gooien via goede kansen van Stanley Akoy en Glynor Plet, maar liet dat echter na.

Einde reeks

De Witte Leeuwen hielden stand en maakten daardoor een einde aan de zegereeks van dertien wedstrijden. De Velsenaren klimmen naar de twaalfde plaats in de eerste divisie. Jong Ajax moet een pas op de plaats maken en zakt een plek op de ranglijst. De Amsterdammers staan nu vierde.