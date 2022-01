AZ'er Ferdy Druijf keert vervroegd terug van verhuurperiode

Druijf was bezig aan zijn tweede seizoen bij KV Mechelen. Precies een jaar geleden maakte hij de stap naar de huidige nummer negen van België. Dat verliep toen vrij aardig met elf basisplaatsen en zes treffers. Dit seizoen verloopt het minder voorspoedig en bleef de teller op drie goals staan.

Toekomst

Het is op dit moment nog onduidelijk of Druijf bij AZ blijft of dat hij weer wordt verhuurd. In de wandelgangen is er sprake van interesse vanuit Oostenrijk.