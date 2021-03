MECHELEN - Sinds de winterstop is er een nieuw avontuur aangebroken voor Ferdy Druijf. De spits wordt door AZ verhuurd aan het Belgische KV Mechelen. Daar zoeken we de spits op voor een uitgebreide reportage.

Special over AZ-held Ferdy Druijf in België: "Denk nog vaak aan wedstrijd tegen Partizan" - NH Nieuws

"Ik ben verhuurd hè voor een half jaartje", zegt Druijf over zijn overstap naar Mechelen. "Ik wou een avontuur aangaan. Ik heb het hier zeker naar mijn zin en het is een mooie club met een mooi stadion.Het is genieten om hier te zijn en dit te kunnen doen."

We denkt aan Ferdy Druijf, denkt natuurlijk meteen aan de wedstrijd tegen Partizan van vorig seizoen. Toen schoot hij AZ met twee sensationele goals in de absolute slotfase van de wedstrijd naar de knock outfase van de Europa League.

"Dat was echt geweldig. Ik denk er nog best vaak aan terug. Dat doet iets met je. Het is fantastisch om dat te doen voor de club waar je groot geworden bent. Om zo'n groot aandeel te hebben in die overwintering is iets heel moois", aldus Druijf.

Klik bovenstaande video aan om de special met Ferdy Druijf te bekijken