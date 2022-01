Zeesluis IJmuiden geopend: "Stukje Hollands glorie, Nederland op z'n best"

Met veel ceremonieel is vanmiddag Zeesluis IJmuiden in gebruik genomen. Met een muisklik opende koning Willem Alexander de sluis, die met z'n lengte van vijfhonderd meter de grootste ter wereld is.

"Geweldig, maar jammer dat er zo weinig publiek is", zegt een IJmuidenaar die op z'n fiets is gesprongen om getuige te zijn van het historische moment. "Ik had verwacht dat er wat meer activiteiten zouden zijn ,maar helaas. Maar het is altijd leuk in de haven van IJmuiden, met al die schepen die er liggen."

Elisabeth Post van Transport Logistiek Nederland (en voormalig gedeputeerde) legt voor de camera van NH Nieuws uit dat 'er heel veel water door het Noordzeekanaal moest' om de neuzen dezelfde kant op te krijgen over de sluis. "Het Rijk wilde de Noordersluis wel één op één vervangen, maar die sluis was honderd jaar oud. En toen voeren er heel andere schepen."

Getijde-onafhankelijk

De nieuwe sluis is getijde-onafhankelijk, benadrukt Post. Dat betekent dat ook de grootste containerschepen niet langer op hoog water hoeven te wachten om de sluis te gebruiken. Ze vindt het 'een beetje jammer' dat er bij de opening geen publiek aanwezig kan zijn. "Vooral voor de mensen uit de regio, die overlast hebben ervaren door bijvoorbeeld de afgesloten sluzienroute."

Een loods die de opening van de zeesluis een afstandje volgt, is bijzonder trots, vertelt hij. "Een stukje Hollands glorie, Nederland op z'n best."