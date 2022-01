Poging om kerkklokkenbesluit Laren terug te draaien: "College gooit traditie overboord"

Draai het besluit om de klokken van de Johanneskerk in de nacht stil te houden terug. De fracties van het CDA en Larens Behoud willen dat het klokgelui ook 's nachts te horen blijft. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond dienen de partijen een motie in om de onlangs genomen beslissing van het college te herstellen.

Op dinsdag 11 januari besloot het Larense college dat de klokken van de Johanneskerk niet meer te horen zullen zijn tussen 23.00 en 7.00 uur. Het nachtelijk luiden van de klokken, sowieso het aantal geproduceerde decibellen en het beperkte aantal melodieën van het carillon blijken een doorn in het oog - of beter gezegd het oor - te zijn van omwonenden.

Klachten

Een aantal buurtbewoners besloot hieraan wat te gaan doen. Zo verzamelden zij 35 handtekeningen bij andere omwonenden en klopten aan bij de gemeente met hun klachten. Dik twee weken geleden vonden burgemeester en wethouders dit reden genoeg om de wensen van de buurt in te willigen.

Dit besluit was tegen het zere been van CDA en Larens Behoud. Laatstgenoemde fractie diende gisteren al schriftelijke vragen in nadat NH Nieuws had bericht over de klokken die 's nachts stil blijven.