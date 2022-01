Larense politiek verbaasd over zwijgen klokken Johanneskerk na overlastklachten

Slagvaardigheid

De slagvaardigheid van het burgemeester en wethouders om al deze wensen van omwonenden in te willigen bevreemdt Karel Loeff, fractievoorzitter van Larens Behoud. Dat besloten is de klokken 's nachts stil te houden en direct contact op te nemen met de kerkenraad had wat de politicus betreft aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden.

Loeff stelt daarom nu politieke vragen aan B&W. Hij vindt de Johanneskerk, die al 500 jaar in het hart van het dorp staat, lokaal erfgoed en cultuur. Al heel veel jaren klinken de kerkklokken als tradiotonele uiting van tijd en oproep tot viering van geloof. Dat dit niet veranderd zonder dat de politiek hier iets over te zeggen heeft gehad, verbaast hem.

Nu vraagt hij het college het verzoek aan de kerkenraad om de klok zo in te stellen dat de klokken in de nachtelijke uurtjes stil blijven in te trekken. Tevens moet het verzoekschrift naar de raad gaan, zodat er in de politieke arena een bredere discussie kan plaatsvinden over deze traditionele zaken.