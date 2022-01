Droom van Henk Veerman eindelijk in vervulling: Volendammer naar FC Utrecht

Deze wintertransferperiode loopt de tweede Veerman weg bij sc Heerenveen. In navolging van Joey Veerman, die naar PSV vertrok, verkast Henk Veerman naar FC Utrecht. De 30-jarige Volendammer tekent voor tweeënhalf jaar in de Domstad.

Het is inmiddels de vierde poging van Utrecht om de boomlange spits te halen. En met succes. Eerdere pogingen liepen om verschillende redenen stuk. In 2018 was Utrecht dichtbij, maar kon het niet voldoen aan de gevraagde transfersom, waarna hij naar Sankt Pauli in Duitsland vertrok.

Met de transfer van Veerman komt een lang gekoesterde wens in vervulling. Het was een droom van hem om ooit het shirt van Utrecht te dragen. Dat was een eerbetoon aan zijn beste vriend Jan Schilder, met wie hij samenspeelde in de jeugd van FC Volendam. Schilder was groot fan van de FC Utrecht, maar pleegde zelfmoord toen hij besefte dat hij het profvoetbal niet zou gaan halen.