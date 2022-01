Scherpe kritiek op communicatie Stadsverwarming Purmerend: "Welke communicatie?"

Beiden stelden vragen aan het college, want de gemeente is honderd procent aandeelhouder van de SVP. De antwoorden die de wethouder vrijdag stuurde naar de lokale VVD en PVV leidde tot tevredenheid bij Van Elden en tot nog meer vragen bij Tang.

Marcel Tang - commissielid van de lokale PVV - vindt dat de mensen van tevoren gewaarschuwd hadden moeten worden: "Mensen komen nu ‘s ochtends uit bed, doen hun mail open en krijgen opeens te horen dat ze heel veel meer moeten betalen." Raadslid Bart van Elden van de lokale VVD kreeg ook zo’n melding: "Ik had wel wat aan zien komen, maar dit viel me wel rauw op mijn dak."

Op 31 december krijgen de klanten van de SVP een mail binnen over de tarieven. Daarin wordt gerept over hogere prijzen, maar omdat de SVP niet compleet van aardgas afhankelijk is zijn ze lager dan bij andere energieaanbieders. Pas op 15 januari wordt het voor de Purmerenders duidelijk dat het wel degelijk menens is: op de Facebookpagina 'Stadsverwarming Purmerend klachten dossier' melden zich duizenden mensen (de teller staat nu op meer dan 3.000) zich. Geschrokken vergelijken ze de prijzen, de ene nog duurder uit dan de ander. Een lawaaidemonstratie volgt.

Tang (PVV) kondigt meer vragen aan voor de wethouder. "We gaan er mee door en we blijven vragen stellen. De antwoorden die we hebben gekregen roepen alleen maar meer vragen op. Ik wilde de jaarverslagen en een organigram (organisatieschema, red.) van de SVP, maar dat schijnt een probleem te zijn." Over de communicatie vanuit de SVP naar buiten toe is hij vernietigend: "Welke communicatie?"

Van Elden (VVD) vindt ook dat er nog het nodige werk is bij de SVP. Hij maakt een vergelijking met een andere grote energieaanbieder. "In de loop van december waarschuwden die al: let op mensen, de prijzen gaan omhoog." Eind december kwamen de daadwerkelijke tarieven voorbij. "Met allerlei animaties, goede uitleg en filmpjes. Nog steeds geen goed nieuws, maar het was wel te begrijpen waar het om draaide."

