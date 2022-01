E-mailchaos bij Stadsverwarming Purmerend: "Iemand wel de goede mail gehad?"

Honderden Purmerenders hebben gisteravond een verkeerde mail ontvangen over de tijdelijke verhoging van het voorschotbedrag. Hierin lijken namen, adressen en zelfs het geslacht van bewoners te zijn verwisseld. "Mijn man heet nu opeens meneer Kuis; het klantnummer is gewijzigd" vertelt Purmerender Dagmar aan NH Nieuws. "En we krijgen een verkeerde eindafrekening."

Stadsverwarming Purmerend (SVP) zorgt al langere tijd voor onrust in Purmerend. In de Facebookgroep 'Wij Purmer-Zuiders' en 'Stadsverwarming Purmerend klachtendossier' stapelen de bezorgde berichten zich op. "Is er iemand die de mail WEL op de juiste naam ontvangen heeft?", vraag Myrna zich hardop af in de Facebookgroep. "Ik ben net wakker geworden en heet nu meneer Huls volgens de mail", schrijft Richard Gerecsey.

In de groep wordt opgeroepen om massaal een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoongegevens. "Het vervelendste is dat SVP totaal niet bereikbaar is", vertelt Dagmar.

"Het is heel belangrijk om personen op de hoogte te stellen", vertelt een woordvoerder van de Autoriteit Persoongegevens. "Mensen moeten zich kunnen weren en op de hoogte zijn van een lek. Dan kunnen ze hun wachtwoord veranderen en alert zijn op vreemde telefoontjes."

Lawaaidemonstratie

Eerder deze maand hebben meerdere mensen gedemonstreerd tegen de forse verhoging van de energietarieven bij Stadsverwarming Purmerend. Veel Purmerenders schrokken enorm toen ze zagen hoeveel meer ze moeten gaan betalen. Naast de hogere rekeningen vallen de demonstranten over de monopoliepositie van SVP. Driekwart van de Purmerendse woningen is aangesloten op het warmtebedrijf.

NH Nieuws heeft meerdere malen contact gezocht met SVP voor een reactie, maar deze niet gekregen.