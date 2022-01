Lawaaidemonstratie tegen hogere energierekening: "Mensen komen zwaar in de problemen"

Wie op Facebook scrollt door de berichten van het klachtendossier van Cees Baerts ziet het ene na het andere bezorgde bericht van inwoners. "Daar zitten schrijnende verhalen bij", zegt Baerts. Hij hekelt de manier waarop de tarieven bekend werden gemaakt. "Vrijdagmiddag laat krijgt iedereen bericht. Maar dan is de klantenservice al dicht, niemand is meer te bereiken en half Purmerend is in paniek. Marketingtechnisch, empatisch… echt 0,0 procent."

Naast de hogere rekeningen vallen de demonstranten over de monopoliepositie van SVP. Driekwart van de Purmerendse woningen is aangesloten op het warmtebedrijf. "Er is geen keuzevrijheid", zegt man die zijn rekening met 56 euro ziet stijgen. "Blijkbaar kan een leverancier zomaar de prijzen aanpassen zonder daar ook maar enige uitleg bij te geven."