Uitspraak Raad van State: biomassacentrale Purmerend terug naar tekentafel

Er komt voorlopig geen tweede biomassacentrale in Purmerend. De Raad van State heeft deze week besloten dat provincie Noord-Holland de natuurvergunning die Stadsverwarming Purmerend nodig heeft voor de bouw van biomassacentrale opnieuw moet bekijken. Actiegroep Mobilisation for the Environment had de vergunning aangevochten. Directeur van de Stadsverwarming, Gijs de Man zegt het traject met goed vertrouwen in te gaan. "SVP blijft positief en verwacht in 2022 te kunnen starten met de bouw van de biomassacentrale", vertelt De Man aan Regio Purmerend .

Het oordeel van de Raad van State is duidelijk: de provincie Noord-Holland zal nogmaals moeten kijken naar de zogenoemde Wnb-vergunning. Wnb staat voor Wet Natuurbescherming.

De actiegroep Mobilisation for the Evironment startte eerder een procedure om de bouw van een nieuwe biomassacentrale in Purmerend tegen te houden. De actiegroep vecht tegen alle biomassacentrales in Nederland. Zij vinden dat er te veel hout gekapt wordt om de centrales draaiende te houden. Maar daar is Purmerend het niet mee eens: zij vinden dat er een tweede biomassacentrale nodig is om alle huizen in de stad te voorzien van warm water.

Omgevingsvergunning correct

Mobilisation for the Evironment verzet zich tegen projecten die schadelijk zijn voor het milieu. De organisatie kwam deze week nog in het nieuws vanwege de rechtszaak die zij begonnen om de Formule 1 race in Zandvoort af te laten blazen. In de zaak van de F1-race verloor MOB. In hun procedure tegen de biomassacentrale in Purmerend kreeg MOB gedeeltelijk gelijk.

De omgevingsvergunning is correct afgegeven, zo oordeelde de Raad van State. En hiermee kan – op het moment dat de Natuurbeschermingsvergunning op tafel ligt – de bouw van het ketelhuis, de bunker en de buffer zonder problemen van start gaan.

Nieuwe vergunning

Het beroep tegen de Wet Natuurbescherming vergunning is echter wel gegrond verklaard. Stadsverwarming Purmerend zal opnieuw naar de provincie moeten voor een nieuwe Wnb-vergunning, voordat er gestart zal worden met de bouw van de nieuwe centrale. Hierna kan Mobilisation for the Evironment de zaak nogmaals aan de rechter voorleggen. Stadsverwarming Purmerend laat weten dat het nog onderzoekt hoe er een definitieve Wnb-vergunning kan komen.

De gemeente Purmerend zegt dat de uitspraak van de Raad van State geen consequenties heeft voor de aardgasvrije ambities van de stad: "Onze stad heeft een wettelijk verplichting, net als ieder andere gemeente in Nederland, om van het gas af te gaan", laat de gemeente in een reactie aan Regio Purmerend weten.