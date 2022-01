Corona-uitbraak bij handbalsters Volendam; opnieuw wedstrijd SEW afgelast

SEW zag dit jaar al drie wedstrijden worden afgelast vanwege corona. Afgelopen weekend ging het duel tegen VZV ook al niet door vanwege een positieve test binnen het team van de Nibbixwouders.

Quarantaine

Dit keer gaat het juist om een of meerdere coronabesmettingen aan de zijde van Volendam. De provinciegenoot was tot op heden nog gespaard gebleven van afgelastingen. De selectie van trainer Serge Ter Horst is daarom in quarantaine gegaan en zal deze week ook niet trainen.

Afgelopen zaterdag won de ploeg uit het vissersdorp van hekkensluiter Fortissimo. Wanneer de wedstrijd tussen SEW en Volendam wordt ingehaald is nog niet bekend.