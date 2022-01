HV Volendam komt laat op stoom tegen Fortissimo, maar wint wel ruim

In de eerste helft was HV Volendam slordig, waardoor het laat op stoom kwam. De ploeg had moeite met het fysieke sterke Fortissimo. De hekkensluiter bleef goed bij, maar Jaimy Mens was wel op schot. Zij scoorde uiteindelijk vijf treffers, de ruststand was 17-15 in het voordeel van Volendam

Na de rust bleef Mens scoren, maakte uiteindelijk elf treffers. Vroeg in de tweede helft stond het nog 19-18, waarna Volendam snel een ruime voorsprong nam. Ze liepen uit naar 27-20, het verzet van Fortissimo was toen al gebroken. Uiteindelijk was de eindstand 29-22.