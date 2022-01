Handbalderby tussen VZV en SEW afgelast vanwege corona-uitbraak

De Noord-Hollandse handbalderby tussen VZV en SEW die morgenavond gespeeld zou worden, is afgelast. Rede hiervoor is een corona-uitbraak bij de ploeg uit Nibbixwoud.

Het duel tussen beide ploegen stond voor zaterdagavond gepland om 19.00 uur in 't Veld. Door meerdere positieve test in het kamp van SEW is er besloten dat het duel geen doorgang kan vinden. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum voor de wedstrijd.

In de eredivisie neemt VZV op dit moment de derde plek op de ranglijst in met 21 punten uit veertien wedstrijd. SEW staat op plek en heeft vijftien punten uit dertien wedstrijden.

Ook in andere sporten in Noord-Holland gaan wedstrijden niet door vanwege corona. Zo werd eerder vandaag bekend dat de korfbalwedstrijd tussen Koog Zaandijk en Blauw-Wit uit Amsterdam is afgelast.