KLM laat niets aan toeval over op Olympische vluchten naar China

KLM neemt verregaande coronamaatregelen op de Olympische vluchten naar de Chinese hoofdstad Beijing om ophef - zoals die vorig jaar plaatsvond - te voorkomen. Een aantal atleten bleek tijdens de Zomerspelen in Tokio met corona besmet te zijn geraakt. Op sociale media werd de KLM-vlucht al snel als schuldige aangewezen. Hoewel nooit is bewezen dat de besmettingen aan KLM waren te danken, laat de maatschappij nu niets aan het toeval over.

De oranje Boeing 777-300ER van KLM in 2016 - KLM

De ophef rondom 'coronavlucht' KL862 ontstond nadat bekend werd dat de bemanning voorafgaand aan de vlucht niet getest was. Ook bleken atleten en andere passagiers niet van elkaar gescheiden te zitten. Volgens gebruikers van sociale media kon het niet anders dat de ongeteste stewards en stewardessen de atleten hadden besmet. Het werd landelijk nieuws en uitgebreid uitgemeten in de media. Voor de Olympische Winterspelen in Beijing neemt KLM strenge maatregelen om ook maar de schijn tegen te krijgen dat eventuele besmettingen bij hen aan boord hebben plaatsgevonden. KLM verklaart 'maandenlang intensief overleg' te hebben gevoerd met sportkoepel NOC-NSF over de extra te nemen maatregelen, bovenop standaard regels zoals het dragen van mondkapjes. Eigen toilet Alle sporters komen te zitten in een eigen compartiment van het vliegtuig. Andere reizigers moeten daar wegblijven. De atleten krijgen hun eigen bemanningsleden en een toilet dat niet voor andere passagiers toegankelijk is. Ook op Schiphol blijft TeamNL in een bubbel met een exclusieve incheckbalie, wachtruimte en coronatestlocatie. De vluchten naar Beijing zijn ook speciaal bedoeld voor de Olympische Winterspelen. De eerste oranje Boeing 777-300 vertrekt morgen om 16.50 uur met aan boord negentig sporters, begeleiders en staf van TeamNL. De overige passagiers zijn uitsluitend mensen die geaccrediteerd zijn voor de Spelen. De eerstvolgende vlucht is op woensdag 2 februari.