Laatste Olympiërs weer thuisgebracht met speciale oranje KLM-Boeing

De laatste groep olympische sporters van TeamNL zijn terug in Nederland. Vanmiddag rond 14.30 uur landde hun vliegtuig vanuit Tokio op de Polderbaan van Schiphol. TeamNL kreeg geen heldenonthaal met F-16's, zoals in 2018 en 2016, maar werd wel thuisgebracht in de speciale 'Orange Pride'-Boeing 777 van KLM.

De oranje Boeing van KLM met daarin TeamNL landt op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

TeamNL won dit jaar het recordaantal van 36 medailles op de Olympische Spelen. Bij de vorige Zomer- en Winterspelen werd de Boeing met daarin de medaillewinnaars in het Nederlands luchtruim begeleid door F-16's van de luchtmacht en tot aan de landing op Schiphol. Dit jaar is daar niet voor gekozen, omdat iedere sporter - medaille of niet- vanwege de strenge coronaregels in Japan binnen 48 uur na de laatste wedstrijd terug naar huis moest. Geen F-16's dit jaar, de oranje Boeing 777-300 KLM landt op eigen houtje op de Polderbaan van Schiphol:

TeamNL landt op Schiphol in de 'Orange Pride' van KLM - NH Nieuws / Doron Sajet

TeamNL wordt morgen gehuldigd in Den Haag. Voor de medaillewinnaars staat een bezoek aan Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op het programma. Het koninklijk paar is op vakantie in Griekenland, maar onderbreekt die voor de ontmoeting met de winnaars. Het Nederlands regeringstoestel is momenteel op weg naar Athene om de koning en koningin op te halen. Na het feestje met TeamNL vliegt het paar weer terug naar Griekenland.