Ophef om ongetest cabinepersoneel KLM terecht? Dit is hoe testen op Schiphol werkt

Er is ophef ontstaan over het ongeteste cabinepersoneel van vlucht KL861 van Schiphol naar Tokio van zaterdag 17 juli. De bemanning van de Dreamliner was van tevoren niet getest op corona, wat voor sommigen reden is om de stewardessen aan te wijzen als de verspreiders van het virus. Verschillende atleten van TeamNL die op deze vlucht zaten, bleken later besmet met het virus. NH Nieuws duikt in het test- en vaccinatiebeleid voor crew en reizigers op Schiphol.

Voor Japan geldt momenteel dat de bemanning niet hoeft worden getest, maar wel twee keer moet worden getemperatuurd. De crew mag maximaal 72 uur in Japan blijven en moet tot de retourvlucht in quarantaine in hun hotel. Voor reizigers gelden er andere, veel strengere regels, maar ook zij hoeven voor de vlucht naar Schiphol niet getest te worden.

Dat de bemanning vooraf aan de vluchten naar Tokio en terug naar Schiphol niet getest werd, is geen uitzondering. Tot een half jaar geleden moesten crewleden, ongeacht de bestemming, twee keer getest zijn om aan boord te mogen stappen. Die regel gold ook voor alle passagiers, maar voor bemanningsleden was wel een uitzondering gemaakt. Zij mochten voor vertrek en bij aankomst op Schiphol een antigeentest doen. Passagiers moesten een PCR- en een antigeentest doen voor het aan boord stappen naar Nederland.

Volgens een woordvoerder van KLM kan worden uitgesloten dat een van de bemanningsleden aan boord van de KL861 een of meerdere passagiers tijdens de vlucht heeft besmet. "Bij navraag is gebleken dat bij de crew van de betreffende vlucht geen besmettingen zijn geconstateerd", aldus KLM. De bemanning is overigens bij terugkomst niet alsnog getest.

'Coronavlucht' KL861

Nog even over vlucht KL861, die op sociale media inmiddels de 'coronavlucht' is genoemd. NOC-NCF heeft vanochtend bekendgemaakt dat het moeilijk te bewijzen is dat de besmettingen onder de sporters daar hebben plaatsgevonden. Mogelijk zijn ze besmet op Schiphol, tijdens het lange wachten op Tokio's Narita Airport of tijdens het vervoer naar het verblijf in Tokio.

Er waren 242 passagiers aan boord. Een Boeing 787-9 Dreamliner van KLM biedt plaats aan 294 inzittenden. KLM heeft nog drie type vliegtuigen die groter zijn dan de 787-9, maar volgens een woordvoerder is besloten die niet in te zetten voor het vervoeren van de sporters. Er wordt gekeken naar het aantal boekingen en de bezetting van de vluchten en daaruit bleek dat de Dreamliner het juiste toestel is voor deze route.

