Stijgende gasprijzen zet Westfries aan het denken, maar hoe verduurzaam je?

De stijgende gasprijzen zorgen ervoor dat steeds meer mensen gaan nadenken over het verduurzamen van hun woning. Aan de Venuslaan in Enkhuizen heeft André Beekman zijn woning, die dateert uit 1860, volledig energieneutraal gemaakt dankzij goede isolatie, een warmtepomp en zonnepanelen. Ook is Beekman niet meer afhankelijk van gas.

Bewoner Beekman is erg blij niet meer afhankelijk te zijn van de gasleidingen uit Rusland. "Toen ik het huis in 1990 kocht, streefde ik er al naar om van het gas af te gaan. Ik vind dat de olie in de grond moet blijven en ben zeer tevreden met de warmtepomp. Ik ervaar nooit problemen en het apparaat maakt amper geluid."

Adviseur Dave Bakker hielp Beekman met het kiezen van de juiste maatregelen, om zo de woning energieneutraal te maken. "Ik heb het momenteel erg druk", vertelt de adviseur. Dat komt volgens Bakker door de gestegen gasprijzen. "Niet lang geleden lag de gasprijs rond de zestig eurocent, maar voor de kerst lag de dagprijs al gemiddeld rond de 1,70 euro. Dus ja, de noodzaak om te verduurzamen is vele malen groter geworden, want mensen zijn het dubbele kwijt aan energie-en gaskosten."

Bakker vindt het goed om te zien dat zowel de gemeenten als de West-Friezen steeds meer bezig zijn met het thema verduurzamen. Wel heeft hij twijfels bij de actie van Medemblik. "Wat kan je kopen voor een bedrag van 70 euro? Een paar windstoppers wellicht, maar dat is het ook wel." De adviseur had liever gezien dat er van het bedrag (twee ton, red.) grotere problemen werden aangepakt. "Dat zorgt namelijk voor meer impact."

Tip

Bij het verduurzamen van de woning denken veel mensen gelijk aan dure leningen of dat er gelijk heel diep in de buidel moet worden getast, maar dat is volgens Bakker zeker niet nodig. "Kijk altijd eerst naar wat je al hebt, want er is bijvoorbeeld al een ketel of radiatoren aanwezig in de woning. Maar stel jezelf de vraag: 'werkt dat al zoals dat zou moeten?'"

Want volgens de adviseur is dat zelden het geval. "Soms kan je met de installatie van de HR-ketel al het rendement verbeteren. Als je die stappen van de installatie goed volgt, is een besparing tot wel 5 á 10 procent echt mogelijk."

Als tip geeft Bakker dan ook om thuis eens te kijken op wat voor temperatuur de ketel staat ingesteld. "Vaak ligt dat op 80 á 85 graden, maar dan kom je nooit koud terug", vervolgt Bakker. "Dus probeer die nou eens stapsgewijs terug te brengen naar een graad of 60."

Volgens de adviseur kan je met deze simpele stap al een mooi resultaat halen in je besparingsdoeleinden.