Hoorn stelt een ton beschikbaar voor de verduurzaming van woningen

Goed nieuws voor woningeigenaren en huurders in Hoorn die hun woning willen verduurzamen: de gemeente stelt opnieuw 100.00 euro beschikbaar om hen tegemoet te komen. De subsidie draagt bij aan het behalen van de doelstellingen om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Adobe Stock

Het budget maakt onderdeel uit van het programma Duurzame Stad, een plan om van Hoorn een energieneutrale stad te maken. Met die subsidie wil de gemeente het makkelijker en aantrekkelijker maken voor inwoners om te investeren in een duurzame woning, zeker gezien het feit dat de energieprijzen fors stijgen. "Met een woning die minder energie verbruikt en comfortabeler is bespaar je ook flink in je maandelijkse energielasten", benadrukt woordvoerder Lisa Beerepoot. Naast woningeigenaren is de subsidie nu ook voor huurders toegankelijk, zegt de woordvoerder. Zij kunnen met ingang van 15 januari een subsidie indienen voor dak- of vloerisolatie, koken op inductie, zonnepanelen of groene daken. "Het zijn maatregelen die ze zelf kunnen nemen. Ze kunnen een subsidie krijgen voor tien procent van de gemaakte kosten, met een maximum bedrag van 500 euro. Inwoners die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen vijftien procent van de gemaakte kosten, met een maximum bedrag van 750 euro."

Klimaatneutraal in 2040 Ondanks het relatief kleine budget zijn de afgelopen drie jaar ruim 900 woningeigenaren financieel gesteund, benoemt Beerepoot. "Het blijkt dat veel inwoners en dan vooral de particuliere woningeigenaren in meerdere stappen hun woning verduurzamen. Ook nu merken we dat het erg leeft en dat er hierover vragen worden gesteld." De gemeente trok in december al 150.000 euro uit om de ijsbaan De Westfries te verduurzamen. Ook de aanleg van een warmtenet in Kersenboogerd behoort tot die gemeentelijke ambities. De komende vijf jaar sluit HVC zo'n 1.850 huurwoningen van Intermaris aan op het warmtenet. Dit gebeurt in de straten van Pergola, Patio, Betsy Perk en Aagjedekenplein. "Intermaris houdt nu huisbezoeken bij alle huurders van Patio en Pergolahuurders, om zo de technische staat van de woning op te nemen. Want alle woningen moeten eerst verduurzaamd worden, voordat er een warmtenet aangelegd kan worden. De planning is om dit jaar te beginnen", legt de woordvoerder uit. "Het moet stap voor stap gebeuren."

Subsidieaanvragen Dat het verduurzamen leeft onder de inwoners, is ook terug te zien in het aantal subsidieaanvragen. Over voorgaande jaren zijn bij de gemeente de volgende cijfers bekend: 2019 (384), 2020 (338), 2021 (356). De meeste aanvragen gaan over het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van de woning, zoals het plaatsen van spouwmuren, bodemisolaties en dubbelglas.