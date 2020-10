Gemeente Hoorn trekt vier ton uit voor steun aan culturele instellingen

HOORN - Tien culturele instellingen in Hoorn krijgen in totaal bijna vier ton steun van de gemeente. De gemeente wil hiermee in aanmerking komen voor een subsidie uit het Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur. De gemeentelijke bijdrage van vier ton is zo'n 35 procent van het totale schadebedrag van 1,1 miljoen euro.