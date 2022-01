Gemeenten in West-Friesland investeren tonnen om woningen duurzamer te maken

Nu energieprijzen door het dak gaan, zien veel woningeigenaren en huurders dit als het moment om hun eigen stroom op te wekken of energierekening te verlagen. Wat doen de gemeenten om een financieel steuntje in de rug te bieden? NH Nieuws/WEEFF maakt een rondje langs de velden.

Medemblik subsidieert alleen inwoners die hun woningen afsluiten van het gas. "Om tot deze stap te komen, moeten woningen meestal al goed geïsoleerd zijn. Eventuele maatregelen die hieraan voorgaan, subsidieert het Rijk, zoals het energiezuinig maken van een woning", legt woordvoerder Stefan Droog uit. In de afgelopen twee jaar dienden 22 inwoners een aanvraag in, zegt hij.

Al vanaf 2018 wordt deze subsidie verleend, die jaarlijks wordt getoetst. Ook in 2022 willen ze met een regeling komen, maar het college moet deze nog vaststellen.

In Hoorn werden bijna 1.100 inwoners geholpen dankzij duurzaamheidssubsidies. De meeste aanvragen gaan over het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van de woning, zoals het plaatsen van spouwmuren, bodemisolaties en dubbel glas. In Stede Broec dienden tientallen inwoners een aanvraag in voor dubbel glas. "Dit is over de laatste jaren alleen maar toegenomen. We hebben nog geen signalen dat de aanvragen enorm stijgen door de hogere energieprijzen, maar dat het leeft en dat er hierover vragen worden gesteld, is zeker", zegt woordvoerder Karen Span.

Zowel Enkhuizen als Koggenland werken met een soort lening, waarmee inwoners hun woning kunnen verduurzamen of aanpassen, zodat ze langer in hun woning kunnen blijven wonen. Het bedrag wat ze kunnen lenen is minimaal 2.500 euro, en kan oplopen tot maximaal 50.000 euro.

In beide gemeenten hebben ruim 20 inwoners zo'n leningaanvraag ingediend. "De meeste aanvragen gaan over het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van de woning."

Vouchers

Op 18 januari startte Medemblik een actie onder haar huurders, waarmee ze een bijdrage levert aan de verlaging van de energierekening. Vanaf volgende maand geldt deze actie ook voor woningeigenaren, aldus Droog.

Hiervoor heeft de gemeente 2 ton gekregen van het Rijk. Woningeigenaren en huurders kunnen een voucher van 70 euro aanvragen via het Duurzaam Bouwloket, het energieloket voor particulieren op het gebied van energiebesparing. Er zijn in totaal 1.500 vouchers en 400 'adviezen' beschikbaar, zegt hij.

Wethouder Harry Nederpelt vult aan: "Verduurzamen kost vaak geld, en niet iedereen heeft daar de financiële ruimte voor. Toch kunnen ook kleine investeringen een groot verschil maken op de energierekening of op het comfort van een woning." Ook voor huurders is dit een interessante optie, benadrukt Nederpelt. "Met die voucher en het advies kan de huurder zelf maatregelen nemen en slimmer met energie omgaan.”

Ook de SED-gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) hebben voor huurders en woningeigenaren een voucher, die elk een ton hebben gekregen van het Rijk om dit te realiseren. "Hiermee kunnen ze energiebesparende producten aanschaffen, zoals LED-lampen, radiatorventilatoren of waterbesparende douchekoppen", vertelt Span. "Alle beetjes helpen."

Energiecoaches

De energieprijzen stijgen en dus willen mensen weten hoe ze die rekening omlaag kunnen krijgen. We hebben tien energiecoaches, allemaal vrijwilligers, die op pad gaan om mensen thuis te adviseren", aldus Span.

Ook in Medemblik en de SED-gemeenten worden energiecoaches ingezet om huurders op weg te helpen met het nemen van maatregelen, om zo de energierekening te verlagen. "We zijn vorige week van start gegaan, dus kunnen we nu nog niet zeggen hoe groot de vraag is", geeft zij aan.