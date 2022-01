Verkade's bloemenmeisje staat dagelijks tussen de scooters: "Ondankbaar naar de maker"

Haarlemmer Ad Timmers wil dat het beeld 'Bloemenmeisje' van de in 2020 overleden beeldend kunstenaar Kees Verkade zo snel mogelijk naar de Grote Markt verhuist. Het beeld staat al jaren op Het Verwulft, maar is nu nauwelijks nog te bewonderen tussen alle gestalde scooters en fietsen. "Het is een verschrikkelijk ontsierend gezicht", zegt Timmers tegen Haarlem105.