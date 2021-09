Laatste beeld Verkade (1941-2020) onthuld: eerbetoon aan zorgpersoneel in coronatijd

Het door Kees Verkade (1941-2020) ontworpen standbeeld ter nagedachtenis aan corona-slachtoffers en ter ere van zorgmedewerkers is gisteren onthuld. Niet in Verkades geboortestad Haarlem, maar in het Noord-Brabantse Oisterwijk.

Kort voordat Verkade eind vorig jaar in zijn woonplaats Monaco overleed, legde hij de laatste hand aan het werk. Vandaag werd het bronzen beeld met de naam 'Salutifera Unitas' door prinses Margriet onthuld in een natuurgebied bij Oisterwijk.

Het beeld is betaald met geld dat de Stichting Dank Helden van de Zorg heeft ingezameld. Voor de onthulling, waar ook demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bij aanwezig was, was uit iedere provincie een afvaardiging zorgmedewerkers uit ziekenhuizen en verzorgingshuizen uitgenodigd. Prinses Margriet ging met een aantal van hen in gesprek.

