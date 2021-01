Beeldend kunstenaar Kees Verkade (79) overleden

HAARLEM - Beeldend kunstenaar Kees Verkade is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie heeft dat bekendgemaakt in een overlijdingsadvertentie in verschillende kranten. Verkade, geboren in Haarlem, maakte vele bekende beelden, waaronder het bronzen beeld van Johnny Jordaan in Amsterdam.

Kees Verkade (rechts) samen met Job Cohen bij de onthulling van het borstbeeld van Oscar Carré - Robby Hiel

Verkade overleed afgelopen dinsdag in zijn woonplaats Monaco, waar hij lang heeft gewoond. Hij stond op goede voet met de koninklijke familie. Voor het prinselijk paleis in Monaco staat een beeld van de kunstenaar. Hij maakte voor het Nederlandse koningshuis ook beelden van koningin Juliana en prins Bernhard in de tuin van paleis Soestdijk. In zijn geboorteplaats Haarlem staat op de Grote Houtstraat het kunstwerk 'winkelende dames', dat in 1966 werd geplaatst. In 2019 moest dat beeld rechtgezet worden, nadat een vracht het had aangetikt. Sindsdien staat het beeld in beton verankerd. Tekst gaat door onder de foto.

De 'winkelende dames' is verzakt nadat een vrachtwagen het beeld aantikte - Bas Kamps

Garnalenvisser Een ander bekend beeld is de 'Oude Garnalenvisser' op de boulevard in Zandvoort. In 2019 was daar veel om te doen. Het beeld stond sinds de jaren zeventig op het Burgemeester Van Fenemaplein, maar na herinrichtingswerkzaamheden werd het op een andere plek gezet én een kwartslag gedraaid. Tekst gaat door onder de foto.

De Oude Garnalenvisser in Zandvoort - Paul Tromp

Hierdoor keek de oude man niet meer naar zee, dit tot woede van Verkade zelf. "Dit slaat helemaal nergens op", zei hij toen. "Het is een zeevisser, die moet naar de zee kijken. Daar kwam zijn inkomen vandaan. Dit is heel, heel, heel jammer. Belachelijk." Uiteindelijk draaide de gemeente het beeld weer terug naar de zee. Johnny Jordaan In Amsterdam staat misschien wel zijn bekendste werk: het beeld van volkszanger Johnny Jordaan aan de Elandsgracht. Dat beeld werd in 1991 onthuld op het Johnny Jordaanplein. Tekst gaat door onder de foto.

AT5

De kunstenaar maakte ook het borstbeeld van Oscar Carré, dat sinds 2008 in het Koninklijk Theater Carré staat. Tegen AT5 zei Verkade dat hij zich verbaasde dat er nergens in het theater iets van Oscar Carré te vinden was. "Dat is natuurlijk belachelijk, dat de Oscar Carré hier nergens aanwezig is. Ik zei: nou, dan krijg je die van mij." Slachtoffers corona Verkade maakte onlangs nog een beeld voor de slachtoffers van de corona-epidemie. Het kunstwerk is ook bedoeld als eerbetoon voor alle zorgmedewerkers. De stichting Dank Helden van de Zorg zette een crowdfundingsactie op voor het beeld. Het is nog niet bekend waar het beeld komt te staan.