Kans is 'nihil' dat matchwinner Noussair Mazraoui bij Ajax blijft

De matchwinner namens Ajax in de topper tegen PSV had direct na afloop contractnieuws. Noussair Mazraoui liet voor de camera van ESPN weten dat hij waarschijnlijk na het seizoen vertrekt bij Ajax. "De kans dat ik blijf is nihil", aldus de rechtsback.

"De status is dat ik transfervrij ben", zegt Mazraoui nadat hem gevraagd wordt wat hij na dit seizoen gaat doen. "Dat is een feit. Het is nooit helemaal uitgesloten dat ik bijteken, maar de kans is nihil. De kans is klein, tenzij er iets gebeurt. Je kunt het ook niet uitsluiten, maar ik denk ongeveer vijf procent kans dat ik blijf."

Mazraoui doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en is bezig aan zijn zestiende seizoen bij Ajax. "Het is een mooi moment om te vertrekken. Dat heb ik ook gezegd. Het is niet zo dat ik weg moet, maar de situatie en het feit dat ik transfervrij ben, maken het makkelijker om te vertrekken. Mijn voorkeur is om een avontuur op te gaan zoeken."