Discutabele VAR-goal helpt Ajax aan koppositie na winst op PSV

Ajax heeft de koppositie veroverd in de eredivisie. De Amsterdammers wonnen de topper tegen PSV met 2-1 dankzij een doelpunt van Noussair Mazraoui. Geclaimd werd dat de bal even daarvoor over de zijlijn was, maar de videoscheidsrechter keurde de goal goed.

Noussair Mazraoui viert zijn doelpunt - Pro Shots / Jasper Ruhe

Ajax-trainer Erik ten Hag koos in de topper voor exact dezelfde namen als in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Dat betekende opnieuw Brian Brobbey in de spits bij de Amsterdammers. Zowel PSV als Ajax begon voorzichting aan de wedstrijd. Het enige gevaar in het eerste kwartier kwam van Joey Veerman die een afstandsschot recht in de handen van doelman Remko Pasveer zag belanden. Ajax had weliswaar de controle over de wedstrijd en het meeste balbezit, maar slaagde er weinig in om achter de laatste linie van de Eindhovenaren te duiken. Het grootste gevaar van de Amsterdammers kwam van de voet van Steven Berghuis. Brobbey De aanvallende middenvelder zag zijn voorzet op de lat belanden nadat niemand de bal aanraakte. Tien minuten later was het echter wel raak. Brobbey, die op het punt stond om gewisseld te worden vanwege fysieke klachten, kopte raak uit een voorzet van Dusan Tadic: 0-1. Direct na zijn goal verliet hij het veld voor Danilo. Tekst loopt door onder de tweet.

De intenties van beide ploegen waren na rust beduidend aanvallender. Het spel golfde op en neer. Tien minuten na rust ging Jurriën Timber echter in de fout in de opbouw. Hij verloor de bal aan PSV, dat in de daaropvolgende aanval via Mario Götze op langszij kwam: 1-1. De thuisploeg tankte vertrouwen uit de gelijkmaker, waarna een gelijkopgaande strijd ontstond. VAR Ajax kreeg kansen via Berghuis en Gravenberch en een kwartier voor tijd kwam het dan ook op een verdiende voorsprong. Mazraoui knalde een bal fantastisch in de bovenhoek met zijn linkerbeen van buiten de zestien. Discutabel was een actie van Daley Blind voorafgaand aan de goal, maar de VAR besliste dat de bal niet in zijn geheel over de zijlijn was. Dankzij de overwinning, die na tien minuten blessuretijd pas definitief werd, gaat Ajax aan kop in de eredivisie. De Amsterdammers hebben nu 48 punten uit twintig wedstrijden. Daarmee gaat de ploeg over PSV heen dat op 46 punten blijft steken. Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui (Rensch/90+1), Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Gravenberch (Klaassen/70), Berghuis; Antony, Brobbey (Danilo/36), Tadic