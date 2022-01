Trainer Blauw-Wit ontevreden met nieuwe datum derby: "Dat is vragen om blessures"

Van der Laan: "We krijgen dan straks eerst een lastige uitwedstrijd op zondag tegen LDODK (concurrent in strijd om kampioensgroep red.) en dan op dinsdag spelen we tegen KZ (een andere concurrent red.). Er zit nog geen 48 uur tussen, dus daar ben ik niet heel blij mee. Zelfs in de Premier League zie je dit niet. Dat is vragen om blessures, na een week zonder trainingen."

De Korfbal League heeft de derby verplaatst naar dinsdag 1 februari. "Dat maakt het extra vervelend, omdat we mede door de besmettingen een week stilstaan met de selectie. Daardoor kunnen we ook niet goed trainen", vervolgt Van der Laan.

Preventief testen

Op iedere wedstrijddag worden spelers preventief getest, dat was afgelopen zaterdag. Daar kwamen geen coronabesmettingen aan het licht. "Zondag had een teamlid mij gebeld die last had van zijn keel, maar negatief testte bij de zelftest. Ik heb toen geadviseerd als het aanblijft een test te doen bij de GGD. Daaruit kwam een positieve uitslag."

Hierna is aan iedere speler gevraagd om een zelftest te doen. "Dinsdag was iedereen nog netjes negatief. We hoopten dat het bij die ene positieve test zou blijven. Donderdag hebben we gevraagd of iedereen weer preventief een zelftest wilde doen. Er kwamen dermate veel positieve coronagevallen uit dat we de training hebben afgelast en vrijdag kwamen er nog een paar bij."