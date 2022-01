Coronabesmettingen zetten streep door Noord-Hollandse derby in Korfbal League

De wedstrijd tussen Blauw-Wit en Koog Zaandijk gaat zondag niet door. De Amsterdammers van Blauw-Wit kampen met te veel coronagevallen, waardoor de Noord-Hollandse kraker in de Korfbal League verplaatst is.

Er is direct een nieuwe datum gevonden voor het duel. Op dinsdag 1 februari strijden de concurrenten voor een plek in de kampioenspoule tegen elkaar. Beide ploegen hebben acht punten na zeven wedstrijden en staan daarmee samen met LDODK gedeeld tweede in groep A.

Eerder werd Groen Geel al opgeschrikt door coronabesmettingen. De club uit Wormer won woensdag de inhaalwedstrijd tegen Oost-Arnhem.