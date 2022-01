Zorgen over grote verschillen in meetresultaten uitstoot Tata Steel

De provincie en gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen zien het nieuwe RIVM-rapport over de vervuiling in de IJmond als bevestiging dat de uitstoot van Tata Steel zo snel mogelijk moet verminderen. Ook zijn ze bezorgd over het verschil in de gemeten uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel en het RIVM.

Het RIVM publiceerde vanochtend het rapport dat in opdracht van de provincie en de IJmondgemeenten is uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de gevaarlijke en ziekmakende stoffen die in de omgeving van Tata Steel zijn gevonden voor een groot deel ook daadwerkelijk afkomstig zijn van het staalbedrijf. Opvallend detail is dat de metingen van het RIVM niet overeenkomen met de door Tata Steel aangeleverde uitstootgegevens.

Gedeputeerde van de provincie Jeroen Olthof laat weten dat de provincie, gemeenten en het Rijk gaan kijken hoe de registratie van de uitstoot verbeterd kan worden. "Ik maak mij zorgen over het verschil tussen de hoeveelheid gemeten PAK en metalen en de berekende concentraties op grond van emissieregistratie", zegt hij. "Ik ga samen met de IJmondgemeenten in gesprek met het Rijk over de aanbevelingen van het RIVM om de emissieregistratie te verbeteren."

In het rapport concludeerde het RIVM dat de uitstootgegevens die het RIVM berekend heeft, niet overeenkomen met de cijfers die Tata Steel aanleverde in de verplichte milieuverslagen. De gemeten concentraties van metalen als lood en vanadium waren tot wel dertig keer hoger dan verwacht. Bij sommige PAK-soorten liep de concentratie op tot een factor 1.000 boven de verwachting.

Vanuit andere hoeken is er ook gereageerd op het rapport. "Dit is weer een rapport dat slecht nieuws brengt", zegt Jaap Venniker van FrisseWind.nu. "Paks en zware metalen zijn afkomstig van Tata. Dat is hieruit gebleken", zegt Linda Valent van de dorpsraad Wijk aan Zee.

Greenpeace Nederland is niet verrast door het rapport en eist dat de overheid ingrijpt en de ziekmakende onderdelen van Tata sluit. "Het bevestigt wat we al vermoedden. Tata is niet eerlijk over de uitstoot en heeft op deze manier in Nederland geen toekomst meer", zegt Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland.

Tata Steel reageert op de website op het rapport. "We nemen het uiteraard zeer serieus en gaan het nu nauwkeurig bestuderen. Wij vinden het erg als mensen in de omgeving van onze fabrieken zich zorgen maken. We zijn en blijven dan ook graag in gesprek met alle partijen: de omwonenden, de landelijke overheid, regionale overheid en gemeenten", aldus Tata Steel.