Sandra en Mike over plofkraak in hun zaak: "Je ziel en zaligheid gaat in rook op"

Een enorme knal maakte in een klap een einde aan het nieuwe avontuur van Sandra en Mike. In februari 2020 namen zij een tabakszaak over in Haarlem-Noord. Met corona redelijk achter hen, kwam de volgende dreun: een plofkraak verwoeste afgelopen december hun hele winkel.

"Het doet pijn om hier te staan", zegt Mike Lurks, als hij tussen het puin bij de voorgevel van zijn winkel aan de Rijksstraatweg in Haarlem staat. "Het is niet leuk om hier te staan. We kregen de kans om deze winkel over te nemen en uiteindelijk schiet je er niets mee op." Ravage De daders hadden het gemunt op het pinapparaat en op die plek is de ravage dan ook het grootst."De etalageramen zijn weggeblazen, het plafond en de tussenmuur zijn ontzet en de vloer moet worden vervangen. We zijn hier wel even mee bezig", aldus Mike. De klap was zo groot dat zelfs de ramen van panden aan de overkant van de Rijksstraatweg zijn weggeblazen. Saillant detail is dat een van die huizen, met een videodeurbel, de explosies vastlegde.

"Het waren eigenlijk twee explosies", vervolgt Sandra Lurks. "Om dat op die beelden te zien, is heftig. Je ziet alles waar je zo'n twee jaar lang je ziel en zaligheid in stopt, letterlijk in rook opgaan." Mike had al een sigarenwinkel in Schalkwijk en was deze winkel, genaamd Vivant Timmy, samen met Sandra gestart. "We zouden zo samen langzaam naar ons pensioen toe werken. Nu moeten we weer helemaal opnieuw beginnen", aldus Sandra. Tekst gaat door onder de foto.

Plek van pinautomaat en kern van de exposie - Michael van der Putten/NH Media

Gesteund door buurtgenoten en familie laten Sandra en Mike zich niet uit het veld slaan. "De toekomst is moeilijk", zegt Sandra. "Het heeft ons een flinke deuk gegeven, maar door alle lieve berichten die we hebben gekregen, zien we ernaar uit om het weer op te starten." Dat opstarten kan nog wel even duren. Afgelopen donderdag zijn de eerste technische langsgekomen om een indicatie van de schade te geven. "Het ziet ernaar uit dat we snel mogelijk eerste voor de helft opengaan. Dat zou tenminste iets zijn. Zo Kunnen we toch doen wat we het liefste doen: klanten helpen."

Tabakszaak, sigarenwinkel of loterijwinkel? Er zijn vele namen voor dezelfde soort winkel Toch is volgens Sandra en Mike één woord het meest logisch: "We hebben loterijen, post- en geldwisseldiensten, en al wordt het lastiger, we verkopen ook tabak. Daarnaast hebben we kleine cadeautjes. Dus wat ons betreft, past gemakswinkel het best."