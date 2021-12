Ravage na plofkraak in Haarlem, verdachten gevlucht met scooter

Na de explosie is er een scooter met vermoedelijk twee personen weggereden richting het centrum. De politie is gelijk op zoek gegaan naar de verdachten en heeft daarbij een helikopter ingezet. Uiteindelijk is er niemand gevonden of aangehouden en het is onbekend of de daders buit hebben gemaakt.

Ontruimd

Na de plofkraak zijn nabijgelegen woningen ontruimd. Een omstander zei tegen een verslaggever van NH Nieuws dat dat de woningen zijn ontruimd, omdat niet bekend was of er explosief materiaal is achtergebleven. De Explosieven Opruimingsdienst was met spoed opgeroepen om dit te onderzoeken.

