Omwonenden plofkraak: "Nog nooit zo'n harde klap gehoord, leek wel een granaat"

Bloemen, lieve kaartjes en inmiddels is er ook al een crowdfundingsactie opgestart voor de eigenaren van de verwoeste tijdschriftenwinkel aan de Rijksstraatweg in Haarlem. Door een plofkraak afgelopen nacht heeft de zaak enorme schade opgelopen. Ook sneuvelden er flink wat ramen in de buurt door de harde explosies.

Direct omwonenden van de geldautomaat worden even later opgevangen in een kerk. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moet namelijk onderzoeken of er nog explosieven zijn achtergebleven. Burgemeester Jos Wienen komt ook even naar de kerk om zijn steun te betuigen. Tegen zes uur mag iedereen weer terug naar de woningen. Op straat wordt nog even met elkaar nagepraat over de gebeurtenissen die nacht. De schade aan de winkel is in het ochtendlicht goed te zien, ook buurbewoner Mauro staat er met zijn dochtertje Hailie te kijken.

Twee daders slaan vannacht tegen half drie toe bij een geldautomaat op de hoek van de Rijksstraatweg en de Spaarnhovenstraat. Op camerabeelden is te zien en te horen dat er twee zware klappen klinken. De straat wordt direct gevuld met een grote rookwolk. Eén van de twee daders probeert iets buit te maken in de winkel, dan ander staat op de uitkijk. Er klinkt geschreeuw over straat, alarmen van de winkel en auto's gaan af. Snel vertrekken de twee weer op een (motor) scooter, in de richting van het station.

"Het leek wel een granaat. Het was een gigantische knal. Je zit meteen stijf overeind in je bed", vertelt Mauro, Zijn dochtertje is door de knallen heen geslapen. Ook zij moesten hun woning verlaten vannacht. "We zijn naar mijn ouders gegaan en nog een poging gedaan om te slapen, maar dat lukte niet helemaal."

'Triest'

Bij de woning boven de tijdschriftenwinkel ligt het raam eruit. Ook aan de overkant van de straat zijn gebroken ruiten te zien. Bij een antiekwinkel ligt zelfs het hele raam eruit. Naast de tijdschriftenwinkel ligt de bakkerij van Daniël Goemans. "We hebben vooral ruitschade, dus bij ons valt het nog gelukkig mee. Maar voor de buurman is het natuurlijk een ramp. Zijn hele zaak ligt in puin en dat in deze maand. Dat is hartstikke sneu", aldus de bakker.

Aan de andere kant ligt de snackbar van Werner Huijboom. Ook zijn zaak is er relatief goed vanaf gekomen. "Ik heb de buurman even gesproken, het gaat redelijk met hem. Hij is natuurlijk geschrokken. Wat een timing ook, in deze tijd van het jaar. Het is echt triest."

Oproep politie

De politie is hard op zoek naar getuigen en camerabeelden. Direct na de plofkraak heeft een politiehelikopter naar de daders gezocht, maar tevergeefs. Of ze iets buit hebben gemaakt, is onbekend.