Bekijk hier de beelden van de explosie bij de tabakszaak in Haarlem-Noord

Een camera aan de overkant van de straat heeft de plofkraak van afgelopen nacht op een tabak- en tijdschriftenwinkel aan de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord vastgelegd. Op de beelden, die rondgaan op social media, zijn twee gigantische explosies te zien en horen, waarna een metershoge deken van rook optrekt in de straat.

Even later is er geschreeuw te horen en is er zichtbaar iemand in het pand aanwezig. Niet veel later rent er iemand het pand uit. De politie vermoedt dat er twee verdachten zijn en gaat ervan uit dat ze op een scooter zijn gevlucht richting het centrum van de stad.

Een grote zoektocht met inzet van een politiehelikopter heeft niet mogen baten. Vooralsnog is er niemand aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de plofkraak.

Ravage

Door de plofkraak ligt de winkel compleet in puin en zijn veel ruiten in de omgeving gesneuveld. Ook moesten omwonenden tijdelijk hun huis uit.