Droomstart op EK voor zaalvoetballers Oranje door winst op Oekraïne

In een lege Ziggo Dome heeft Oranje de eerste wedstrijd op het EK zaalvoetbal gewonnen. Oekraïne werd na een spannend duel met 3-2 verslagen.

Al binnen de minuut stond Oranje met 1-0 achter. Zvarytsj schoot binnen na slecht verdedigen van Nederland. De start was vrij tam, maar gaandeweg werd Oranje sterker. Zo kregen Attaibi, Martinus en Bouyouzan kansen. Ook Oekraïne werd gevaarlijk via sterspeler Shoturma. In de slotfase van de eerste helft schoot Mossaoui nog op de paal, maar de ploeg van Max Tjaden zocht de kleedkamer op met een 1-0 achterstand.