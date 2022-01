Geen EK zaalvoetbal voor geblesseerde Mo Darri

Mo Darri speelt voor FC Marlène in Heerhugowaard. Zaterdag trainde hij nog gewoon mee met het Nederlandse team, maar hij blijkt dus teveel last te hebben van zijn rug. Tevfik Ceyar is bij de eerste wedstrijd niet van de partij. De speler van FCK De Hommel is positief getest op corona en zit in isolatie. Als hij hersteld is zou hij later nog kunnen instromen. Bondscoach Max Tjaden roept geen vervangers op.

Oranje begint woensdag met een wedstrijd tegen Oekraïne en speelt verder nog tegen wereldkampioen Portugal en Servië in poule A.