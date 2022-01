EK zaalvoetbal start zonder publiek in Ziggo Dome: "Een enorm gemis"

Woensdag start het EK zaalvoetbal in Nederland. In de Amsterdamse Ziggo Dome zal Oranje het door de coronamaatregelen moeten stellen zonder publiek. "Een enorm gemis", aldus bondscoach Max Tjaden.

"Wij zijn sinds september 2019 bezig met dit toernooi. Als je hoort dat er in de Ziggo Dome 10.500 toeschouwers kunnen en wij dat in de poule-wedstrijden zouden aantikken. Die steun kunnen wij goed gebruiken, maar die is er nu dus niet", baalt Tjaden. Ook in de Groningse MartiniPlaza worden poule-wedstrijden gespeeld. Eventueel is er na 25 januari, wanneer het kabinet opnieuw kijkt naar eventuele versoepelingen, alsnog publiek aanwezig bij het EK.

"Sinds het bekend is dat het hier wordt gehouden, dacht je aan een volle Ziggo Dome en alles in oranje. Nu is dat een illusie, maar het is nu eenmaal zo", reageert speler Mats Velseboer. "Wij hebben hier anderhalf jaar naartoe gewerkt. Dan is het heel erg zuur dat er geen publiek bij kan zijn. Het is een extra steun die je nodig hebt. Heel erg balen", aldus speler Amir Molkarai.

Woensdag om 20.30 uur speelt Nederland tegen Oekraïne. Maandag is er in NH Sport een reportage te zien over de Noord-Hollandse zaalvoetballers Amir Molkarai en Mats Velseboer.