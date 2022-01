'Matsie klatsie' en de 'Pitbull' in actie op het EK zaalvoetbal

'Matsie klatsie' en de 'Pitbull' komen namens het Nederlands team vanaf woensdag in actie op het EK zaalvoetbal. Wij hebben het over Mats Velseboer en Amir Molkarai uit Heerhugowaard. De twee zaalvoetballers spelen normaal gesproken tegen elkaar, maar nu strijden ze samen in Oranje.

Het Nederlandse team is ingedeeld in poule A en speelt tegen Oekraïne, Portugal en Servië. "Ik verwacht volle bak strijd en wij willen de volgende ronde halen", vertelt Velseboer. De voetballer van Hovocubo uit Hoorn is één van de vele Noord-Hollanders bij Oranje. Een andere speler uit onze provincie is Amir Molkarai en hij komt uit voor FC Marlène uit Heerhugowaard.

Corona

De poulewedstrijden vinden vanwege de huidige coronamaatregelen plaats zonder toeschouwers. In een lege Ziggo Dome speelt Oranje woensdag tegen Oekraïne. "Wij gaan er alles aan doen om die eerste wedstrijd te winnen. Iedere keer als er een bericht komt dat de tests positief zijn, dan is dat een pak van je hart", aldus Molkarai.

Helaas is het niet gelukt om corona buiten het team te houden. Tevfik Ceyar zit inmiddels in isolatie na een positieve test. Het Nederlandse team bereidt zich voor op het toernooi op de KNVB-campus in Zeist.

NH Sport maakte de bovenstaande reportage.