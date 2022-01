Honderd mensen lopen mee met fakkeltocht: "Ondernemers een hart onder de riem"

In Egmond aan Zee hebben vanavond ruim honderd mensen meegelopen met een fakkel- en lichtjestocht. Naast bewoners van Derp waren er ook boeren die met tien tractoren de stoet voorgingen. Organisator Paul de Boer was tevreden over het verloop: "Het is allemaal bedoeld om de saamhorigheid te vergroten en dat is heel goed gelukt."

Honderd mensen lopen mee tijdens fakkeltocht: "We willen ondernemers een hart onder de riem steken" - NH Nieuws

Want de tocht is volgens organisator De Boer niet bedoeld als protest tegen het coronabeleid. "Natuurlijk weet ik dat er ook mensen meelopen die tegen het beleid zijn en dat mag natuurlijk, maar deze tocht is echt bedoeld om samen te komen, gezellig een praatje te maken en de ondernemers een hart onder de riem te steken."

Een van de ondernemers die meeloopt is Christien Dekker van de boekhandel uit het dorp. Ze is helemaal klaar met alle coronaregels. "Het klopt op dit moment gewoon niet, het is niet meer vol te houden. Ik ben blij dat er zoveel mensen meelopen en op deze manier achter de horeca en de ondernemers staan."