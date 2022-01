Kapsalon Theater bij De Vest: "Het mag niet, maar ik ben blij dat ik weer kan optreden"

Theater De Vest heeft woensdag deels mee mogen doen aan de landelijke protestactie 'Kapsalon Theater'. Gemeente Alkmaar zag de eerste van twee showronden door de vingers, maar daarna was het welletjes. Nadat organisator Henk Foekema met handhavers had gesproken, zei hij tegen mediapartner Alkmaar Centraal : "We hebben met de handhaving in goede toon, afgesproken dat we de tweede voorstelling annuleren."

In het kader van de landelijke actie 'Kapsalon Theater', een landelijk initiatief van Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge, bedacht Theater De Vest een eigen versie met een nagelstudio op het podium. Diverse jonge theatertalenten zouden twee keer een gratis optreden verzorgen, en ondertussen konden theaterliefhebbers hun nagels laten doen.



Eén van de artiesten, gitaarvirtuoos Mart Hillen, was blij dat hij weer eens kon optreden voor publiek: "Het mag wel niet officieel, maar ik vind wel dat het een hele leuke actie is. En zoals we het vandaag doen moet het in principe gewoon kunnen."

Reactie gemeente Alkmaar

In een reactie laat gemeente Alkmaar weten dat de handhaving bij het protest van vandaag hetzelfde is verlopen als bij het protest van de horeca van afgelopen zaterdag. "Eerst zijn we met de mensen in gesprek gegaan. Daarna hebben we dit nogmaals gedaan en is er een waarschuwing uitgedeeld waarop de betrokkenen besloten om hun actie te beëindigen."

Dat het protest van vandaag korter duurde dan dat van de horeca komt volgens de gemeente doordat er bij het horecaprotest veel meer ondernemers meededen en de locaties verder uit elkaar lagen. "Misschien geeft het qua tijd een scheef beeld", aldus de gemeente.

