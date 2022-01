Niet strooien zorgde in Hoorn voor 'een breukenfestival', inschattingsfout gemeente

Guido Breuker, fractievoorzitter van ÉénHoorn, liet eerder al weten dat hij vragen ging stellen over de gladheid van afgelopen week, die voor 'een breukenfestival' met zeventien botbreuken zorgde. "Het Dijklander Ziekenhuis heeft het al zo druk", betoogt Breuker. "Daarbij hebben we in Hoorn geweldige mensen die in de strooidienst werken, maar dan moet je ze wel op pad sturen, want anders hebben we er niet veel aan."

Zijn partij wilde dan ook van Broersma weten waarom die ochtend zo verlopen is en of de gemeente zich aansprakelijk voelt voor de geleden schade en wat er gaat gebeuren om 'een herhaling van dit breukenfestival' in de toekomst te voorkomen.