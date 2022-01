Gladheid zorgt voor vele valpartijen in Hoorn, gemeente betreurt te laat strooien

Meerdere mensen in de gemeente Hoorn hadden vandaag last van de gladheid. Fietsers gingen op verschillende plekken onderuit en ook automobilisten konden hun voertuigen soms maar moeilijk in bedwang houden. De gemeente Hoorn zegt verrast te zijn door de plotselinge gladheid en heeft vanmorgen alsnog met strooiwagens gereden. "Er is door de mensen die er over gaan een verkeerde inschatting gemaakt", zegt een woordvoerder.

Woordvoerder Martin Schuijt laat aan de West-Friese redactie weten dat er binnen gemeente Hoorn wordt gewerkt met technische sensoren, die aangeven dat het (te) glad is op wegen en fietspaden. "Deze gaven vannacht niet de indicatie dat het glad zou zijn", legt Schuijt uit.

De gladheid op de Hoornse wegen is waarschijnlijk vroeg in de ochtend ontstaan. Degene die het strooibeleid in beheer heeft, kon eerder niet opmaken dat het glad zou worden. Zodoende werd besloten om niet met de strooiwagens de weg op te gaan.

"We betreuren de situatie die vanmorgen is ontstaan", gaat de woordvoerder verder. "Het is ook nog eens heel ongelukkig, aangezien het vandaag de eerste schooldag of werkdag is na de kerstvakantie."

De woordvoerder sprak vanmorgen met wethouder Simon Broersma over de ontstane situatie, die zei dat er bij twijfel altijd gestrooid moet worden op wegen en paden. "Dat gaat de afgelopen jaren over het algemeen heel goed", zegt Schuijt. "Maar we hebben te maken met menselijk handelen en de inschatting van vandaag is fout geweest."

Verontwaardigde reacties

De gemeente Hoorn plaatste vanmorgen een bericht over de gladheid en zegt dat de strooiwagens vanmorgen alsnog de weg op zijn gegaan. "Daarbij bekijken we alle meldingen die gedaan zijn en nemen we wegen mee die niet op de strooiroute zijn aangegeven", aldus Schuijt. "Als het vandaag niet gaat regenen moet het zout dat vandaag gestrooid is voldoende zijn, en anders zullen we opnieuw strooien."

In de reacties laten verschillende inwoners uit de gemeente weten dat zij last hadden van de gladheid vanmorgen, maar dat het voor hen niet onverwachts kwam. "Het KNMI waarschuwde gisteravond al voor gladheid, dus hoezo onverwachts?", luidt een van de reacties.

"Van Wognum naar Hoorn op de fiets was vanmorgen een hele uitdaging", valt er te lezen in een andere reactie. "In Wognum was gestrooid, maar in Zwaag en Hoorn helemaal niets! De fietspaden waren spekglad. Gek dat men in Wognum wel wist dat het glad was, maar dat voor Hoorn onverwachts was."