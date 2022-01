17 botbreuken door gladheid, drukke ochtend voor Dijklander Ziekenhuis

Zeventien patiënten meldden zich vanmorgen in het ziekenhuis in Hoorn. De andere persoon meldde zich bij de eerste hulp in Purmerend.

"Het was verraderlijk glad vanmorgen", zegt woordvoerder Ellen van Ruiten. "Daarom hebben we op de eerste hulp een erg drukke ochtend gehad. Veel mensen hebben zich afgelopen ochtend bij het ziekenhuis in Hoorn gemeld met botbreuken."

Volgens de woordvoerder gaat het hier veelal om breuken in de enkels, heupen, schouders en knieën. Ook de patiënt die zich vanmorgen in Purmerend meldde had te maken met een botbreuk.

Verkeerde inschatting

Binnen de gemeente Hoorn is afgelopen nacht niet gestrooid, waardoor er veel gevaarlijke situaties ontstonden. De gemeente liet eerder weten verrast te zijn door de gladheid.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er een verkeerde inschatting gemaakt over de gladheid. "We betreuren de situatie die vanmorgen is ontstaan", zegt woordvoerder Martin Schuijt. "Het is ook nog eens heel ongelukkig, aangezien het vandaag de eerste schooldag of werkdag is na de kerstvakantie."

De gemeente heeft vanmorgen alsnog de wegen gestrooid, waarbij ook wegen en paden zijn meegenomen waarover meldingen van gladheid gedaan werden. Volgens de woordvoerder moet het zout dat vandaag gestrooid is, voldoende zijn om de gladheid van komende nacht en ochtend tegen te gaan. Mocht dit niet het geval zijn, zullen de strooiwagens opnieuw worden ingezet.