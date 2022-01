NH Airtime: In de cockpit mee naar Innsbruck

De Oostenrijkse luchthaven van Innsbruck heeft een van de meest uitdagende aanvliegroutes van Europa. Piloten krijgen eerst een speciale training om de nadering tussen de Alpen onder de knie te krijgen. In de eerste uitzending van NH Airtime van 2022 vliegen we mee in de cockpit van ASL FLy Executive's Embraer 135 naar deze lastige luchthaven.