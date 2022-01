Asielzoekers op hotelboot langer in quarantaine: weer aantal positieve tests

De vluchtelingen op de 'asielboot' in de haven van Huizen mogen ook de komende tijd de boot nog niet af: ze blijven in quarantaine. Maandag zijn alle bewoners opnieuw getest en wederom zijn er meerdere besmettingen vastgesteld. "Voor de zekerheid blijft de hele boot tot nader order in quarantaine", vertelt een woordvoerder van het COA aan NH Nieuws.